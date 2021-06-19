Интрига в "группе смерти" и вторая ничья Испании: итоги дня на Евро-2020

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Группа E

Испания - Польша 1:0

Мората, 25 - Левандовский, 54

Испанцам после ничьи в первом туре против Швеции необходимо было побеждать, чтобы иметь преимущество перед последним туром. Со старта поединка испанцы забрали мяч под свой контроль, отдав полякам лишь возможность контратаковать. К середине тайма у "фурии рохи" были несколько опасных моментов, прежде чем мяч побывал в сетке ворот Щесны. Правда, сперва рефери взятие ворот поляков не засчитали, зафиксировав офсайд у Мораты. Тот в последний моменты выбежал из-за спины польского защитника. Однако VAR отменил решение судей, засчитав гол.

К концу тайма у Польши был шикарный момент отыграться. Левандовский пробивал с убойной позиции почти с линии вратарской, но мяч прилетел точно в Симона, который, в свою очередь, не ошибся и удар отбил.

Но уже на старте второго тайма звездный поляк исправился. Южвяк сделал подачу с фланга, а Левандовский выиграл верховую борьбу у Ляпорта и переправил мяч в сетку.

Испания могла отыграться уже в следующей атаке. После прострела мяч угодил в руку опорника Польши Модера и рефери после просмотра VAR указал на "точку". Пенальти взялся пробивать Морено, но попал в штангу, а на добивании Мората не смог подстроиться под мяч и попасть в створ.

После этого испанцы создали еще несколько опаснейших моментов, но с реализацией у "фурии рохи" сегодня было явно не все в порядке. Еще и Щесны тащил все, что можно. В итоге ничья, которая оставляет и Испанию, и Польшу в нижней части таблицы. Правда все путевки в 1/8 финала будут разыгрываться в последнем туре, где Испания сыграет со Словакией, а Польша - со Швецией.

Напомним, вчера в другом матче этой группы Швеция обыграла Словакию 1:0.

Интрига в группе F

Венгрия - Франция 1:1

Фиоло, 45+2 - Гризманн, 66

Первая половина была полностью за французами, которые могли забивать минимум дважды. Однако забила Венгрия. В добавленное к первому тайму время левый защитник венгров Фиоло убежал с центра поля от двоих защитников сборной Франции и мощно пробил метров с 8-ми в ближний угол ворот Льориса - 1:0.

Во второй половине французы продолжили штурм венгерских ворот, но смогли лишь сравнять счет. Мбаппе вошел в штрафную и прострелил, защитники как следует мяч вынести не смогли и тот отскочил к Гризманну, который пробил точно в сетку - 1:1.

Португалия - Германия 2:4

Роналду, 15, Жота, 67 - Диаш (автогол), 35, Геррейру (а/г), 39, Хаверц, 51, Госенс, 60

Немцы после поражения от французов должны были побеждать, чтобы надеяться на второе место в группе. И это им удалось. Начали немцы также активнее и уже на старте отправили мяч в сетку соперника, но гол Госенса на 5-й минуте отменили из-за офсайда. А далее португальцы организовали контратаку после углового в исполнении Германии, Жота убежал на свидание с Нойером и отпасовал на Роналду, которому оставалось лишь закотить мяч за линию.

Ближе к концу тайма немцам удалось не только сравнять, но и выйти вперед. В обоих случаях им помогли соперники, которые подправляли мяч в собственные ворота.

Во втором тайме Германия натиск не убавила и отметилась еще дважды. Теперь уже полноценно своими силами - голы на счету Хаверца и Госенса, который стал лучшим игроком матча. Немного возродил интригу Жота, которому вернул должек Роналду, отпасовав на партнер вблизи ворот Нойера. Но на большее действующих чемпионов Европы не хватило.

В итоге уверенная победа Германии, которая вышла на второе место. Португальцам же проигрыш с разницей в два мяча может еще аукнуться при финальном распределении мест как в группе, так и при определении четырех лучших третьих команд группового этапа.

Пока шансы на выход дальше в "группе смерти" сохраняет даже Венгрия. Все решится в последнем туре.