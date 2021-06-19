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Германия победила Португалию в самом результативном матче Евро-2020. С двумя автоголами

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Мюнхен, Суббота 19 июня 2021 20:58
Германия победила Португалию в самом результативном матче Евро-2020. С двумя автоголами Фото: Германия празднует гол в ворота Португалии (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Германии обыграла Португалию в матче с шестью голами. Из этих голов два - автоголы португальцев.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Германия забила в игре первой, но ее гол отменили из-за офсайда. Легально же открыли счет португальцы. Роналду забил свой третий гол на турнире на 15-й минуте в контратаке после паса Диогу Жоту.

Ближе к концу первого тайма Германии удалось не только отыграться, но и выйти вперед. И все усилиями Португалии. На 35-й минуте автогол на счету Рубена Диаша.

Спустя четыре минуты в свои ворота забила Рафаэл Геррейру.

После перерыва снова были голы в пользу Германии. Но в этот раз забивали уже сами немцы. На 51-й минуте отличился Кай Хаверц.

На 60-й минуте забил Робин Госенс, который до этого отдал два ассиста (в одно из случаев - на автогол Диаша).

На 67-й минуте Португалия вспомнила за голы в свои ворота. Диогу Жота забил после передачи Роналду. Но на большее чемпионы Европы были не способны. 2:4.

По итогам двух туров у Португалии и Германии по три очка. У Франции четыре, а у Венгрии - одно очко.

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