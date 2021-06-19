Інтрига в "групі смерті" і друга нічия Іспанії: підсумки дня на Євро-2020

Матеріал підготовлений в рамках спецпроекту з БК Favbet.

Група E

Іспанія - Польща 1:0

Мората, 25 - Левандовський, 54

Іспанцям після нічиї в першому турі проти Швеції необхідно було перемагати, щоб мати перевагу перед останнім туром. Зі старту поєдинку іспанці забрали м'яч під свій контроль, віддавши полякам лише можливість контратакувати. До середини тайму у "фурії рохи" були кілька небезпечних моментів, перш ніж м'яч побував у сітці воріт Щесни. Правда, спершу рефері взяття воріт поляків не зарахували, зафіксувавши офсайд у Морати. Той в останній моменти вибіг з-за спини польського захисника. Однак VAR скасував рішення суддів, зарахувавши гол.

До кінця тайму у Польщі був шикарний момент відігратися. Левандовський пробивав з забійної позиції майже з лінії воротарського майданчика, але м'яч прилетів точно в Симона, який, у свою чергу, не помилився і удар відбив.

Але вже на старті другого тайму зірковий поляк виправився. Южвяк зробив подачу з флангу, а Левандовський виграв верхову боротьбу у Ляпорта і переправив м'яч у сітку.

Іспанія могла відігратися вже в наступній атаці. Після прострілу м'яч влучив у руку опорника Польщі Модера і рефері після перегляду var вказав на "точку". Пенальті взявся пробивати Морено, але потрапив у штангу, а на добиванні Мората не зміг підлаштуватися під м'яч і потрапити в створ.

Після цього іспанці створили ще кілька небезпечних моментів, але з реалізацією у "фурії рохи" сьогодні було явно не все гаразд. Ще й Щесни тягнув все, що можна. У підсумку нічия, яка залишає і Іспанію, і Польщу в нижній частині таблиці. Правда всі путівки в 1/8 фіналу будуть розігруватися в останньому турі, де Іспанія зіграє зі Словаччиною, а Польща - зі Швецією.

Нагадаємо, вчора в іншому матчі цієї групи Швеція обіграла Словаччину 1:0.

Інтрига в групі F

Угорщина - Франція 1:1

Фіоло, 45+2 - Грізманн, 66

Перша половина була повністю за французами, які могли забивати мінімум двічі. Однак забила Угорщина. У доданий до першого тайму час лівий захисник угорців Фіоло втік з центру поля від двох захисників збірної Франції і потужно пробив метрів з 8-ми в ближній кут воріт Льоріса - 1:0.

У другій половині французи продовжили штурм Угорських воріт, але змогли лише зрівняти рахунок. Мбаппе увійшов до штрафного майданчика і прострілив, захисники як слід м'яч винести не змогли і той відскочив до Грізманна, який пробив точно в сітку - 1:1.

Португалія - Німеччина 2:4

Роналду, 15, Жота, 67 - Діаш (автогол), 35, Геррейру (а/г), 39, Хаверц, 51, Госенс, 60

Німці після поразки від французів повинні були перемагати, щоб сподіватися на друге місце в групі. І це їм вдалося. Почали німці також активніше і вже на старті відправили м'яч у сітку суперника, але гол Госенса на 5-й хвилині скасували через офсайд. А далі португальці організували контратаку після кутового у виконанні Німеччини, Жота втік на побачення з Нойєром і відпасував на Роналду, якому залишалося лише закотити м'яч за лінію.

Ближче до кінця тайму німцям вдалося не тільки зрівняти, а й вийти вперед. В обох випадках їм допомогли суперники, які підправляли м'яч у власні ворота.

У другому таймі Німеччина натиск не зменшила і відзначилася ще двічі. Тепер вже повноцінно своїми силами-голи на рахунку Хаверца і Госенса, який став кращим гравцем матчу. Трохи відродив інтригу Жота, якому повернув боржок Роналду, відпасувавши на партнер поблизу воріт Нойєра. Але на більше діючих чемпіонів Європи не вистачило.

У підсумку впевнена перемога Німеччини, яка вийшла на друге місце. Португальцям же програш з різницею в два м'ячі може ще відгукнутися при фінальному розподілі місць як в групі, так і при визначенні чотирьох кращих третіх команд групового етапу.

Поки шанси на вихід далі в "групі смерті" зберігає навіть Угорщина. Все вирішиться в останньому турі.