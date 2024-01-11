Інтрига дня. Комітет ВР сьогодні має ухвалити рішення по законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не розпочинав засідання щодо законопроекту про мобілізацію. Але нардепи очікують, що рішення буде сьогодні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав секретар Комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Комітет з питань нацбезпеки ще не розпочинав засідання щодо законопроекту про мобілізацію. Проте сьогодні комітет планує ухвалити рішення щодо подальшого шляху цього документу.

Яким буде рішення парламентського комітету - стане більш зрозуміло після завершення сьогоднішніх нарад керівників фракцій та груп.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроект останні кілька днів розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень для ухилянтів. Також, за його словами, у законопроекті не буде норми про розсилання повісток через електронну пошту.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроект 11 січня.

Що відбувається в Раді і коли чекати рішення щодо законопроекту про мобілізацію - читайте у нашому матеріалі.