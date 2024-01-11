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Интрига дня. Комитет ВР сегодня должен принять решение по законопроекту о мобилизации

Киев, Четверг 11 января 2024 12:57
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Интрига дня. Комитет ВР сегодня должен принять решение по законопроекту о мобилизации Фото: комитет ВР сегодня должен принять решение по законопроекту о мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не начал заседания по законопроекту о мобилизации. Но нардепы ожидают, что решение будет сегодня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал секретарь Комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Комитет по вопросам нацбезопасности еще не начал заседания по законопроекту о мобилизации. Однако сегодня комитет планирует принять решение о дальнейшем пути этого документа.

Каким будет решение парламентского комитета - станет понятнее после завершения сегодняшних совещаний руководителей фракций и групп.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Законопроект в последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Как отмечал заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев, в документе содержится много спорных вопросов. В частности, они касаются ограничений для уклонистов. Также, по его словам, в законопроекте не будет нормы о рассылке повесток по электронной почте.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января.

Что происходит в Раде и когда ждать решения по законопроекту о мобилизации - читайте в нашем материале.

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