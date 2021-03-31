ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут еще больше увеличить

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 14:39
Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут еще больше увеличить Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Интервал между прививками при вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca могут увеличить еще больше. Поскольку первая прививка тоже работает, интервал может составить больше чем 90 дней.

Об этом РБК-Украина рассказал врач-иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

По его словам, на сегодня есть подтверждение того, что Украина получит вакцину от AstraZeneca из Южной Кореи в рамках механизма COVAX. И если вторая партия Covishield не поступит из Индии до конца мая, то вторую дозу будут вводить именно южнокорейской вакциной, которая будет уже в апреле.

"Но даже если пройдет 12 недель после прививки первой дозой, это не значит, что необходимо срочно ввести вторую. Скорее всего, через месяц-два мы получим данные, что нужен интервал не 90 дней, а даже больше. Первая доза также работает. И с точки зрения эпидэффективности нам нужно максимально охватить население первой дозой с отсрочкой второй. Но это касается только вакцины от AstraZeneca/Covishield", - добавил Лапий.

Напомним, в середине марта в Украине интервал между дозами вакциной AstraZeneca увеличили до 90 дней, хотя изначально планировалось, что вторая доза будет вводиться через 28 дней после первой.

Отметим, в ближайшее время может стартовать вакцинация китайским препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech) и к нему вышеуказанные интервалы не относятся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина вакцинация COVID-19
NEWS
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине