Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут еще больше увеличить

Интервал между прививками при вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca могут увеличить еще больше. Поскольку первая прививка тоже работает, интервал может составить больше чем 90 дней.

По его словам, на сегодня есть подтверждение того, что Украина получит вакцину от AstraZeneca из Южной Кореи в рамках механизма COVAX. И если вторая партия Covishield не поступит из Индии до конца мая, то вторую дозу будут вводить именно южнокорейской вакциной, которая будет уже в апреле.

"Но даже если пройдет 12 недель после прививки первой дозой, это не значит, что необходимо срочно ввести вторую. Скорее всего, через месяц-два мы получим данные, что нужен интервал не 90 дней, а даже больше. Первая доза также работает. И с точки зрения эпидэффективности нам нужно максимально охватить население первой дозой с отсрочкой второй. Но это касается только вакцины от AstraZeneca/Covishield", - добавил Лапий.