Интервал между дозами вакциной AstraZeneca увеличили до 90 дней, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что интервал между прививками вакциной от коронавируса AstraZeneca увеличили до 90 дней. Ранее вторую дозу вакцины можно было вводить через 28 дней.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в комментарии РБК-Украина.

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", - сказал он.

Зачем были внесены изменения?

Обсуждения целесообразности увеличения срока начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была обнародована информация относительно эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной дозы, через 12 недель.

Ранее по промежуточным результатам четырех рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, для быстрого достижения наибольшей пользы для здоровья правительство Великобритании приняло политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочка второй дозы вакцины ChAdOx1 nCoV-19 в 12 недель после введения первой дозы.

По словам главного санитарного врача, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составила 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

Поддерживая стратегию иммунизации с большим интервалом, эффективность вакцины была значительно выше - 81,3% после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше.

По результатам этой публикации интервалы между первой и второй дозой увеличить до 12 недель рекомендовали своим Министерствам также и НТГЕІ Канады, Германии, Франции.

"Учитывая позицию НТГЕІ и результаты международных исследований оперативным штабом Минздрава было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты вакцины от Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Согопа Virus (рекомбінована)), производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами",- сказал Ляшко.

Он также добавил, что такое решение не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает интервал 4 - 12 недель.

Также, по его словам, внедрение этой рекомендации НТГЕІ потребует от Минздрава незначительного корректирования подходов к проведению вакцинальной кампании на первых этапах. Уже сегодня (17 марта) запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации.