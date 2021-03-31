Інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca можуть ще більше збільшити
Інтервал між щепленнями при вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca можуть збільшити ще більше. Оскільки перше щеплення теж працює, інтервал може становити більше ніж 90 днів.
Про це РБК-Україна розповів лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.
За його словами, на сьогодні є підтвердження того, що Україна отримає вакцину від AstraZeneca з Південної Кореї в рамках механізму COVAX. І якщо друга партія Covishield не надійде з Індії до кінця травня, то другу дозу вводитимуть саме південнокорейською вакциною, яка буде вже в квітні.
"Але навіть якщо пройде 12 тижнів після щеплення першою дозою, це не означає, що необхідно терміново ввести другу. Швидше за все, через місяць-два ми отримаємо дані, що треба інтервал не 90 днів, а навіть більше. Перша доза також працює. І з точки зору епідефективності нам треба максимально охопити населення першою дозою з відстрочкою другої. Але це стосується тільки вакцини від AstraZeneca/Covishield", - додав Лапій.
Нагадаємо, у середині березня в Україні інтервал між дозами вакциною AstraZeneca збільшили до 90 днів, хоча спочатку планувалося, що друга доза буде вводитися через 28 днів після першої.
Зазначимо, найближчим часом може стартувати вакцинація китайським препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech) і до нього вищевказані інтервали не відносяться.