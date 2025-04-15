Інтерв'ю полонених китайців та заява Трампа щодо винних у війні в Україні: новини за 14 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах 13 квітня: "Це було жахливо, вони зробили помилку".

Росіяни атакували дронами Одесу. Відомо про п'ятьох постраждалих. Пошкоджено медичний заклад.

Зеленський про втрати України під час війни: ми платимо найвищу ціну

Під час інтерв'ю президента України для CBS News закадровий голос на відео розповів про те, що російські війська щодня завдають ударів по українських містах. Журналіст говорить про те, що з початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано 1700 нападів на школи. Також у відео йдеться про те, що загинули понад 600 дітей, було атаковано 780 медичних закладів. За словами журналіста, втрати серед мирних жителів становлять 13 000, а також те, що до 100 000 українських солдатів загинули. Водночас сам президент не озвучував чисел щодо втрат України, а лише сказав наступне:

"Наш народ платить найвищу ціну з усіх можливих. Немає більш високої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що в нас є у фінансовому плані. Але найголовніше - ми віддали (життя - ред.) наших людей".

СБУ затримала "подвійного" агента РФ, який отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ

За інформацією Служби безпеки України, підозрюваний мав підготувати теракти проти командирів ЗСУ. Він планував закласти вибухівку у штабі або навести на полігон ракетний удар. Втім, військова контррозвідка СБУ викрила його й затримала, коли той готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.

Чоловіку вже повідомлено про підозру, наразі він під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві маршрутка з людьми влетіла в автоцистерну

За даними поліції, аварія сталась близько 08:40 ранку на вулиці Дніпроводській. Водій маршрутки в'їхав у вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини.

За попередніми даними, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ять пасажирів автобуса, віком від 32 до 56 років. Їх госпіталізували. Правоохоронці повідомляють, що 54-річний водій пасажирського автобуса попередньо був тверезим.

Зеленський заявив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot

"Я сказав дуже чітко президенту Трампу, що ми можемо зробити. Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво. Є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує 1,5 млрд доларів, ми готові купити і нам потрібно хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст максимально, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - розповів президент України.

Україна вже передала США підготовлені Києвом пропозиції щодо угоди про копалини, - Стефанішина

За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, це відбулося у ході технічних консультацій у Вашингтоні. Вона також заявила, що не може розкривати багато деталей щодо угоди, однак те, що консультації відбуваються, "вже є позитивним знаком".

"Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення", - сказала Стефанішина.

Трамп знайшов винних у війні в Україні, і це не Путін

"Президент Зеленський та безчесний Джо Байден абсолютно жахливо впоралися, допустивши початок цієї трагедії. Було так багато способів запобігти її. Але це у минулому. Зараз нам потрібно її зупинити, і швидко. Так шкода", - заявив президент США.

Китайці, які потрапили в полон ЗСУ, вперше поспілкувалися зі ЗМІ. Що сказали

Підписали контракт із армією РФ, хоча не мали жодного бойового досвіду. Один планував працювати з медичною реабілітацією, але в РФ вирішили по-іншому, і він опинився на фронті.

Один з полонених розповів, що в його підрозділі було десятеро китайців, у другого - двоє. Китайці стверджують, що не вбивали українських військових. Одного поранили, інший здався. Вони хочуть повернутися додому, згодні на обмін та сподіваються, що в цьому допоможе Китай.