Інтерв'ю полонених китайців та заява Трампа щодо винних у війні в Україні: новини за 14 квітня

Китайці, які потрапили в полон ЗСУ, вперше поспілкувалися зі ЗМІ. А президент США Дональд Трамп заявив, що у війні в Україні винні попередній президент Америки Джо Байден та президент України Володимир Зеленський
Більш детально про те, що сталося у понеділок 14 квітня - у матеріалі РБК-Україна.
Під час інтерв'ю президента України для CBS News закадровий голос на відео розповів про те, що російські війська щодня завдають ударів по українських містах. Журналіст говорить про те, що з початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано 1700 нападів на школи. Також у відео йдеться про те, що загинули понад 600 дітей, було атаковано 780 медичних закладів. За словами журналіста, втрати серед мирних жителів становлять 13 000, а також те, що до 100 000 українських солдатів загинули. Водночас сам президент не озвучував чисел щодо втрат України, а лише сказав наступне:
"Наш народ платить найвищу ціну з усіх можливих. Немає більш високої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що в нас є у фінансовому плані. Але найголовніше - ми віддали (життя - ред.) наших людей".
За інформацією Служби безпеки України, підозрюваний мав підготувати теракти проти командирів ЗСУ. Він планував закласти вибухівку у штабі або навести на полігон ракетний удар. Втім, військова контррозвідка СБУ викрила його й затримала, коли той готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.
Чоловіку вже повідомлено про підозру, наразі він під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними поліції, аварія сталась близько 08:40 ранку на вулиці Дніпроводській. Водій маршрутки в'їхав у вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини.
За попередніми даними, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ять пасажирів автобуса, віком від 32 до 56 років. Їх госпіталізували. Правоохоронці повідомляють, що 54-річний водій пасажирського автобуса попередньо був тверезим.
"Я сказав дуже чітко президенту Трампу, що ми можемо зробити. Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво. Є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує 1,5 млрд доларів, ми готові купити і нам потрібно хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст максимально, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - розповів президент України.
За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, це відбулося у ході технічних консультацій у Вашингтоні. Вона також заявила, що не може розкривати багато деталей щодо угоди, однак те, що консультації відбуваються, "вже є позитивним знаком".
"Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення", - сказала Стефанішина.
"Президент Зеленський та безчесний Джо Байден абсолютно жахливо впоралися, допустивши початок цієї трагедії. Було так багато способів запобігти її. Але це у минулому. Зараз нам потрібно її зупинити, і швидко. Так шкода", - заявив президент США.
Підписали контракт із армією РФ, хоча не мали жодного бойового досвіду. Один планував працювати з медичною реабілітацією, але в РФ вирішили по-іншому, і він опинився на фронті.
Один з полонених розповів, що в його підрозділі було десятеро китайців, у другого - двоє. Китайці стверджують, що не вбивали українських військових. Одного поранили, інший здався. Вони хочуть повернутися додому, згодні на обмін та сподіваються, що в цьому допоможе Китай.