Интервью пленных китайцев и заявление Трампа о виновных в войне в Украине: новости за 14 апреля

Война России против Украины: последние новости

Президент США Дональд Трамп отреагировал на российский удар по Сумах 13 апреля: "Это было ужасно, они совершили ошибку".

Россияне атаковали дронами Одессу. Известно о пяти пострадавших. Повреждено медицинское учреждение.

Зеленский о потерях Украины во время войны: мы платим самую высокую цену

Во время интервью президента Украины для CBS News закадровый голос на видео рассказал о том, что российские войска ежедневно наносят удары по украинским городам. Журналист говорит о том, что с начала вторжения РФ в Украину зафиксировано 1700 нападений на школы. Также в видео говорится о том, что погибли более 600 детей, было атаковано 780 медицинских учреждений. По словам журналиста, потери среди мирных жителей составляют 13 000, а также то, что до 100 000 украинских солдат погибли. В то же время сам президент не озвучивал цифр о потерях Украины, а лишь сказал следующее:

"Наш народ платит самую высокую цену из всех возможных. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть в финансовом плане. Но самое главное - мы отдали (жизнь - ред.) наших людей".

СБУ задержала "двойного" агента РФ, который получил задание ликвидировать командиров ВСУ

По информации Службы безопасности Украины, подозреваемый должен был подготовить теракты против командиров ВСУ. Он планировал заложить взрывчатку в штабе или навести на полигон ракетный удар. Впрочем, военная контрразведка СБУ разоблачила его и задержала, когда тот готовил предложения по ликвидации для своего куратора.

Мужчине уже сообщено о подозрении, сейчас он под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Киеве маршрутка с людьми влетела в автоцистерну

По данным полиции, авария произошла около 08:40 утра на улице Днепроводской. Водитель маршрутки въехал в грузовой автомобиль Mercedes Benz, который был припаркован с правой стороны проезжей части.

По предварительным данным, в результате ДТП телесные повреждения получили пять пассажиров автобуса в возрасте от 32 до 56 лет. Их госпитализировали. Правоохранители сообщают, что 54-летний водитель пассажирского автобуса предварительно был трезвым.

Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot

"Я сказал очень четко президенту Трампу, что мы можем сделать. Есть система Patriot, и у вас их много, и у вас есть производство. Есть несколько шагов, как защитить Украину. Шаг номер один: одна система, которая стоит 1,5 млрд долларов, мы готовы купить и нам нужно хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданских, центры городов максимально, там, где скопление людей. Это 15 миллиардов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и все будем платить", - рассказал президент Украины.

Украина уже передала США подготовленные Киевом предложения по соглашению об ископаемых, - Стефанишина

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, это произошло в ходе технических консультаций в Вашингтоне. Она также заявила, что не может раскрывать много деталей по соглашению, однако то, что консультации происходят, "уже является положительным знаком".

"Относительно того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения", - сказала Стефанишина.

Трамп нашел виновных в войне в Украине, и это не Путин

"Президент Зеленский и бесчестный Джо Байден совершенно ужасно справились, допустив начало этой трагедии. Было так много способов предотвратить ее. Но это в прошлом. Сейчас нам нужно ее остановить, и быстро. Так жаль", - заявил президент США.

Китайцы, которые попали в плен ВСУ, впервые пообщались со СМИ. Что сказали

Подписали контракт с армией РФ, хотя не имели никакого боевого опыта. Один планировал работать с медицинской реабилитацией, но в РФ решили по-другому, и он оказался на фронте.

Один из пленных рассказал, что в его подразделении было десять китайцев, у второго - двое. Китайцы утверждают, что не убивали украинских военных. Одного ранили, другой сдался. Они хотят вернуться домой, согласны на обмен и надеются, что в этом поможет Китай.