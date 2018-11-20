Интерпол отклонил заявку Косова на членство в организации

Иллюстративное фото (facebook.com/InterpolHQ)

Косово не удалось заручиться поддержкой двух третей стран-участниц Интерпола

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отклонила заявку частично признанного Косова на вступление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на prishtinainsight.com.

Сообщается, что сегодня на форуме Интерпола в Дубае Косово не удалось получить две трети голосов от стран-участниц организации. В частности, вступление Косова поддержали 68 стран, 51 выступила против и еще 16 воздержались.

Отметим, до этого Косово пыталось дважды вступить в Интерпол в 2015 и 2016 годах. Правительство Сербии выступает против участия Косова в организации. Кроме того, министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович назвал возможное членство Косова в Интерполе серьезным нарушением международного права.

Напомним, ранее сообщалось, что в США призвали не назначать российского генерала Александра Прокопчука главой Интерпола. Накануне выяснилось, что он приходится старшим братом постпреду Украины при ОБСЕ Игорю Прокопчуку.

Ранее также стало известно, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин.