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Інтерпол оголосив у розшук екс-голову японського Nissan

Новини » В світі     02.01.2020 - 23:37
Інтерпол оголосив у розшук екс-голову японського Nissan
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

У Лівану, куди втік Гон, немає договору про видачу з Японією

Інтерпол видав "червоне повідомлення" (Red Notice) Лівану на арешт екс-президента Nissan Карлоса Гона, який втік з Японії, де його звинувачують у фінансових злочинах, в Ліван. Про це повідомляє ВВС.

"Червоне повідомлення" Інтерполу - це прохання міжнародної поліції тимчасово заарештувати людину в очікуванні його екстрадиції чи іншого аналогічного судового позову. Однак Ліван не має договору про видачу з Японією.

У Гона є французьке, ліванське та бразильське громадянство. У свій час він вклав чималі інвестиції в банківський сектор, а також нерухомість у Лівані.

У коментарі Associated Press міністр юстиції Лівану Альберт Серхан сказав, що країна виконає свої зобов'язання", таким чином натякнувши, що екс-главу Nissan можуть викликати на допит.

Серхан також додав, що Гон в'їхав в Ліван за чинним паспортом. Тому, припускає агентство, його екстрадиція в Японію з Лівану може і не відбутися.

Нагадаємо, приватний літак, на якому втік Гон, спочатку приземлився в Стамбулі, через що в Туреччині провели розслідування. За даними турецьких ЗМІ, у зв'язку з цією справою заарештовано сім осіб - чотири пілоти, менеджер вантажної компанії та два працівники аеропорту.

Як відомо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, втік в Ліван. Він заявив, що він не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії.

Раніше прокуратура Токіо пред'явила звинувачення екс-главі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Його звинувачують у привласненні коштів концерну Nissan. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайській схемі переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

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