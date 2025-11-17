UA

"Інтерпайп" має усі передумови для досягнення глобального масштабу, - CEO

Фото: генеральний директор Лука Занотті (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Українська промислова компанія "Інтерпайп" має усі передумови для масштабування у глобальному вимірі та стати по-справжньому міжнародною.

Таку думку висловив генеральний директор Лука Занотті під час свого виступу на Саміті СЕО, організованому виданням "Форбс-Україна", пише РБК-Україна.

За його словами, упродовж останніх 10 років «Інтерпайп» здійснив разючу трансформацію із диверсифікації ринків збуту. Наразі його продукція постачається більш ніж у 80 країн із фокусом на Європу, Північну Америку та Близький Схід.

"З точки зору бізнесу компанія є дуже успішною, моє завдання - зробити її більш міжнародною", - розповів топменеджер.

На думку Луки Занотті, досягнення глобального рівня схоже на перехід у Вищу лігу.

"Перед нами стоять два пріоритетні завдання: вийти на ринки, на яких ми ще не присутні, наприклад, країни Латинської Америки, Канада, та завершити формування продуктової лінійки. Це дозволить нам конкурувати із міжнародними гігантами у цій лізі", - наголосив CEO, додавши, що потреби клієнтів мають бути завжди у центрі уваги.

Генеральний директор також підкреслив, що стійкість, підприємливість та гнучкість - це ті риси, які відрізняють "Інтерпайп" від інших, а здатність людей працювати в Нікополі під щоденними обстрілами по-справжньому вражає.

Як повідомлялось раніше, українська промислова компанія "Інтерпайп" додала до власної лінійки різьбових з’єднань UPJ нову розробку - напівпреміальне рішення UPJ-QR "Quick Run".

Крім цього "Інтертайп" планує розширити свій продуктовий портфель такими нішевими продуктами, як труби для атомної генерації та труби для буріння нафти і газу в умовах кислого середовища.

