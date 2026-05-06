"Інтерпайп" не буде скорочувати виробництво в Україні: заява СЕО компанії

"Насамперед я маю наголосити, що після цієї покупки "Інтерпайп" не має наміру переміщувати виробництво або скорочувати обсяги випуску продукції на наших заводах в Україні на користь румунського. Наша виробнича база в Україні, де поряд з трубопрокатними потужностями ми маємо в своєму розпорядженні технологічний комплекс з випуску залізничної продукції, є основою нашої промислової стратегії, і її буде вкрай дорого реплікувати", - сказав він.

За його словами, виробництво на румунському заводі вже відновлено, як тільки компанія сформувала запас круглої заготовки на його складах. Наразі "Інтерпайп" фокусується на збільшенні постачання напівфабрикатів на румунський завод, тоді як темпи прокатки та фінішної обробки готової продукції залежатимуть від ринкового попиту.

Лука Занотті також повідомив, що Interpipe Roman оснащений трьома трубопрокатними станами, проте останніми роками працював лише один стан.

"Наш бізнес-план полягає у відновленні виробництва на тому рівні", - констатував він.

Придбання заводу в Румунії

Відповідаючи на питання, з якою метою "Інтерпайп" придбав завод в Румунії, гендиректор вказав кілька причин.

"По-перше, румунський завод ідеально поєднується з нашим сталеплавильним бізнесом, оскільки "Інтерпайп" має недозавантажені потужності з виробництва сталі в Україні. Цей потенціал можна використати для забезпечення роботи трубопрокатного обладнання в Румунії", - сказав він.

Друга причина, за його словами, пов'язана з дестабілізацією світової торгівлі, на тлі якої потрібно більше гнучкості виробництва, тобто присутності у різних географічних регіонах для задоволення запитів клієнтів.

"Очевидно, що це наш перший крок у Європі. Наразі багато розмов про членство України в Європейському союзі, а "Інтерпайп" цим першим кроком уже перебуває в Європі. І не в останню чергу, це "запасний" варіант, якщо у нас виникнуть проблеми в Україні", - підкреслив Лука Занотті.