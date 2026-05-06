"Интерпайп" не будет сокращать производство в Украине: заявление СЕО компании

"Прежде всего я должен подчеркнуть, что после этой покупки "Интерпайп" не намерен перемещать производство или сокращать объемы выпуска продукции на наших заводах в Украине в пользу румынского. Наша производственная база в Украине, где наряду с трубопрокатными мощностями мы располагаем технологическим комплексом по выпуску железнодорожной продукции, является основой нашей промышленной стратегии, и ее будет крайне дорого реплицировать", - сказал он.

По его словам, производство на румынском заводе уже возобновлено, как только компания сформировала запас круглой заготовки на его складах. В настоящее время "Интерпайп" фокусируется на увеличении поставок полуфабрикатов на румынский завод, тогда как темпы прокатки и финишной обработки готовой продукции будут зависеть от рыночного спроса.

Лука Занотти также сообщил, что Interpipe Roman оснащен тремя трубопрокатными станами, однако в последние годы работал только один стан.

"Наш бизнес-план заключается в восстановлении производства на том уровне", - констатировал он.

Приобретение завода в Румынии

Отвечая на вопрос, с какой целью "Интерпайп" приобрел завод в Румынии, гендиректор указал несколько причин.

"Во-первых, румынский завод идеально сочетается с нашим сталеплавильным бизнесом, поскольку "Интерпайп" имеет недозагруженные мощности по производству стали в Украине. Этот потенциал можно использовать для обеспечения работы трубопрокатного оборудования в Румынии", - сказал он.

Вторая причина, по его словам, связана с дестабилизацией мировой торговли, на фоне которой требуется больше гибкости производства, то есть присутствия в разных географических регионах для удовлетворения запросов клиентов.

"Очевидно, что это наш первый шаг в Европе. Сейчас много разговоров о членстве Украины в Европейском союзе, а "Интерпайп" этим первым шагом уже находится в Европе. И не в последнюю очередь, это "запасной" вариант, если у нас возникнут проблемы в Украине", - подчеркнул Лука Занотти.