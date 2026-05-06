"Інтерпайп" не буде скорочувати виробництво в Україні: заява СЕО компанії

14:50 06.05.2026 Ср
2 хв
"Інтерпайп" не буде змінювати підходи до виробництва в Україні на користь нового заводу у Румунії
aimg Сергій Новіков
"Інтерпайп" не буде скорочувати виробництво в Україні: заява СЕО компанії Генеральний директор "Інтерпайп" Лука Занотті (фото: прес-служба)
Українська промислова компанія "Інтерпайп" не має наміру переміщувати виробництво або скорочувати обсяги випуску трубної продукції на заводах в Україні на користь нещодавно придбаного румунського заводу Interpipe Roman.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив генеральний директор компанії Лука Занотті в інтерв’ю спеціалізованому металургійному виданню "Метал Експерт".

"Насамперед я маю наголосити, що після цієї покупки "Інтерпайп" не має наміру переміщувати виробництво або скорочувати обсяги випуску продукції на наших заводах в Україні на користь румунського. Наша виробнича база в Україні, де поряд з трубопрокатними потужностями ми маємо в своєму розпорядженні технологічний комплекс з випуску залізничної продукції, є основою нашої промислової стратегії, і її буде вкрай дорого реплікувати", - сказав він.

За його словами, виробництво на румунському заводі вже відновлено, як тільки компанія сформувала запас круглої заготовки на його складах. Наразі "Інтерпайп" фокусується на збільшенні постачання напівфабрикатів на румунський завод, тоді як темпи прокатки та фінішної обробки готової продукції залежатимуть від ринкового попиту.

Лука Занотті також повідомив, що Interpipe Roman оснащений трьома трубопрокатними станами, проте останніми роками працював лише один стан.

"Наш бізнес-план полягає у відновленні виробництва на тому рівні", - констатував він.

Придбання заводу в Румунії

Відповідаючи на питання, з якою метою "Інтерпайп" придбав завод в Румунії, гендиректор вказав кілька причин.

"По-перше, румунський завод ідеально поєднується з нашим сталеплавильним бізнесом, оскільки "Інтерпайп" має недозавантажені потужності з виробництва сталі в Україні. Цей потенціал можна використати для забезпечення роботи трубопрокатного обладнання в Румунії", - сказав він.

Друга причина, за його словами, пов'язана з дестабілізацією світової торгівлі, на тлі якої потрібно більше гнучкості виробництва, тобто присутності у різних географічних регіонах для задоволення запитів клієнтів.

"Очевидно, що це наш перший крок у Європі. Наразі багато розмов про членство України в Європейському союзі, а "Інтерпайп" цим першим кроком уже перебуває в Європі. І не в останню чергу, це "запасний" варіант, якщо у нас виникнуть проблеми в Україні", - підкреслив Лука Занотті.

Як повідомлялось раніше, у першому кварталі 2026 року українська промислова компанія "Інтерпайп" перерахувала приблизно 1,2 млрд грн до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів.

