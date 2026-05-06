"Интерпайп" не будет сокращать производство в Украине: заявление СЕО компании

14:50 06.05.2026 Ср
2 мин
Сергей Новиков
"Интерпайп" не будет сокращать производство в Украине: заявление СЕО компании Генеральный директор "Интерпайп" Лука Занотти
Украинская промышленная компания "Интерпайп" не намерена перемещать производство или сокращать объемы выпуска трубной продукции на заводах в Украине в пользу недавно приобретенного румынского завода Interpipe Roman.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил генеральный директор компании Лука Занотти в интервью специализированному металлургическому изданию "Металл Эксперт".

Читайте также: Украинская промышленность станет ключом к послевоенному восстановлению, - СЕО "Интерпайп" Занотти

"Прежде всего я должен подчеркнуть, что после этой покупки "Интерпайп" не намерен перемещать производство или сокращать объемы выпуска продукции на наших заводах в Украине в пользу румынского. Наша производственная база в Украине, где наряду с трубопрокатными мощностями мы располагаем технологическим комплексом по выпуску железнодорожной продукции, является основой нашей промышленной стратегии, и ее будет крайне дорого реплицировать", - сказал он.

По его словам, производство на румынском заводе уже возобновлено, как только компания сформировала запас круглой заготовки на его складах. В настоящее время "Интерпайп" фокусируется на увеличении поставок полуфабрикатов на румынский завод, тогда как темпы прокатки и финишной обработки готовой продукции будут зависеть от рыночного спроса.

Лука Занотти также сообщил, что Interpipe Roman оснащен тремя трубопрокатными станами, однако в последние годы работал только один стан.

"Наш бизнес-план заключается в восстановлении производства на том уровне", - констатировал он.

Приобретение завода в Румынии

Отвечая на вопрос, с какой целью "Интерпайп" приобрел завод в Румынии, гендиректор указал несколько причин.

"Во-первых, румынский завод идеально сочетается с нашим сталеплавильным бизнесом, поскольку "Интерпайп" имеет недозагруженные мощности по производству стали в Украине. Этот потенциал можно использовать для обеспечения работы трубопрокатного оборудования в Румынии", - сказал он.

Вторая причина, по его словам, связана с дестабилизацией мировой торговли, на фоне которой требуется больше гибкости производства, то есть присутствия в разных географических регионах для удовлетворения запросов клиентов.

"Очевидно, что это наш первый шаг в Европе. Сейчас много разговоров о членстве Украины в Европейском союзе, а "Интерпайп" этим первым шагом уже находится в Европе. И не в последнюю очередь, это "запасной" вариант, если у нас возникнут проблемы в Украине", - подчеркнул Лука Занотти.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2026 года украинская промышленная компания "Интерпайп" перечислила около 1,2 млрд грн в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

