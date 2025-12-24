С интернетом даже без света: все Пункты несокрушимости подключат к Starlink или xPON

В Украине меняют правила работы Пунктов несокрушимости. Отныне каждый из них должен быть обеспечен энергонезависимым доступом к интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины .

Согласно новым требованиям, все Пункты несокрушимости должны иметь стабильную интернет-связь даже во время длительных отключений электроэнергии. Речь идет об использовании двух технологий на выбор:

оптоволоконного интернета xPON, который может работать без света до 72 часов;

спутниковой связи Starlink - в местах, где нет кабельных сетей.

Кроме того, каждому пункту присвоят статический IP-адрес. Это позволит государству дистанционно и автоматически контролировать наличие связи в каждом конкретном пункте несокрушимости и оперативно реагировать на сбои.

Почему это важно

В Минцифре объяснили, что во время блэкаутов люди критически зависят от доступа к сети - для связи с родными, получения государственных услуг, информации от экстренных служб и ГСЧС.

Последние отключения, в частности в Одессе, показали, что не все пункты имеют стабильный интернет, а о проблемах государство часто узнает только из жалоб в соцсетях.

В министерстве отмечают, что без интернета Пункт несокрушимости фактически остается лишь теплым помещением. Зато со стабильной связью это полноценная точка доступа к информации, координации с экстренными службами и цифровым сервисам даже в самых сложных условиях.