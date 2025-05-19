Інтернет - за паспортом? В ЄС пропонують заблокувати соцмережі, але не для всіх

Що може змінитись для користувачів мережі в ЄС

В цілому Іспанія, Греція та Франція наполягають на тому, щоб Європейська комісія:

запровадила систему перевірки віку у мережі в ЄС;

встановила мінімальний вік для доступу до соціальних мереж.

Греція та Франція підтримують заборону соціальних мереж для користувачів віком до 15 років. Однак Іспанія пропонує залишити це питання відкритим - для ширшого обговорення в межах ЄС.

Паралельно з цим кожна країна працює над власними рішеннями:

Іспанія та Франція - запроваджують обов'язкову перевірку віку для сайтів для дорослих;

Греція ж запустила інструмент цифрового управління - так званий "Дитячий гаманець" (застосунок для перевірки віку користувачів і батьківського контролю).

Чому доступ до соцмереж пропонують обмежити

Міністри цифрових технологій Іспанії, Греції та Франції стверджують, що "погано розроблені цифрові продукти та послуги" спричиняють низку проблем зі здоров'ям у неповнолітніх, які "постійно стикаються з тривіальним або порівняльним контентом".

З огляду на це посадовці пропонують прискорити роботу над законодавством, яке допоможе:

обмежити доступ молоді до "сумнівного контенту" й такого, що "викликає залежність";

посилити можливості батьків обмежувати використання платформ соціальних мереж та сайтів для дорослих.

Наскільки ймовірні такі зміни в ЄС

Вже зараз в ЄС готують загальноєвропейський додаток для перевірки віку - як тимчасове рішення в межах запусків цифрових гаманців ЄС наприкінці 2026 року.

Водночас деякі європейські країни прагнуть, щоб додаток "йшов далі" - не лише дозволяв перевірку віку, але й підтримував механізми батьківського контролю та обмежував використання певних додатків для неповнолітніх.

Іспанія, Греція та Франція заявляють: вкрай важливо встановити "принцип цифрового повноліття для соціальних мереж онлайн". Йдеться про вік, до якого неповнолітні громадяни не зможуть користуватися соціальними мережами.

Видання нагадує, що минулого тижня Комісія вже представила проект рекомендацій щодо захисту неповнолітніх - відповідно до закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Відтак Іспанія, Греція та Франція прагнуть, щоб в остаточній версії цих рекомендацій (які мають бути опубліковані до кінця літа) було враховано також їхню позицію.

Уточнюється, що створений цією трійкою країн політичний документ планують обговорити на зустрічі з іншими міністрами цифрових технологій ЄС під час зустрічі 5 червня.