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Интернет в Беларуси не работает третьи сутки

Минск, Вторник 11 августа 2020 11:15
Интернет в Беларуси не работает третьи сутки
Фото: люди за компьютером (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by

В Беларуси уже третьи сутки серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам.

Об этом сообщает Onliner.

Кроме того, пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. Официальные власти называют причиной кибератаки, правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Помимо соцсетей и мессенджеров, одними из первых стали недоступны крупнейшие белорусские медиа "Наша Нива" (Nn.by), "Тут Бай" (Tut.by) и AFN (Afn.by).

Отметим, владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер включил инструменты для антицензуры в Беларуси, чтобы им могли свободно пользоваться в стране. Сейчас главным источником инфорамации о событиях в Беларуси являются Telegram-каналы изданий "NЕХТА", "Наша Нива".

Напомним, сегодня ночью главного конкурента Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.

Отметим, жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, выходят на акции протеста.

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