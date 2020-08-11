Інтернет у Білорусі не працює третю добу

Фото: люди за комп'ютером (pixabay)

Користувачі з інших країн не можуть відкрити сайти в білоруському національному домені .by

У Білорусі вже третю добу серйозні проблеми з інтернетом. Користувачі скаржаться на практично повну відсутність доступу до всіх основних соціальних мереж і месенджерів та пошукових систем.

Про це повідомляє Onliner.

Крім того, користувачі з інших країн не можуть відкрити сайти в білоруському національному домені .by. Офіційна влада називає причиною кібератаки, правозахисні організації відкрито називають це державним інтернет-шатдауном.

Крім соцмереж і месенджерів, одними з перших стали недоступні найбільші білоруські медіа "Наша Нива" (Nn.by), "Тут Бай" (Tut.by) і AFN (Afn.by).

Зазначимо, власник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер включив інструменти для антицензури в Білорусі, щоб ним могли вільно користуватися в країні. Зараз головним джерелом інфорамаціі про події в Білорусі є Telegram-канали видань "NЕХТА", "Наша Нива".

Нагадаємо, сьогодні вночі головного конкурента Олександра Лукашенка на виборах Світлану Тихановскую вивезла з країни білоруська влада.

Зазначимо, жителі Білорусі, які не згодні з попередньо оприлюдненою перемогою чинного президента країни Олександра Лукашенка на виборах, виходять на акції протесту.