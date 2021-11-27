Интернет на Антарктиде и перенос Starlink. Главное из мира технологий

На Антарктиде планируется проложить высокоскоростной интернет, а запуск спутникового интернета Starlink переносится на год. Тем временем NASA готовится сбить астероид в открытом космосе.

Apple может выпустить гарнитуру дополненной реальности

Первая гарнитура дополненной реальности от Apple может появиться уже в четвертом квартале 2022 года. По данным профильных инсайдеров, она будет оборудована двумя процессорами, от 6 до 8 оптическими модулями, двумя микродисплеями от Sony.

Ожидается, что вычислительная мощность гаджета будет на уровне Mac. А сама гарнитура сможет работать без привязки к другим устройствам Apple.

Высокоскоростной интернет появится на Антарктиде

На Антарктиде могут проложить оптоволоконный высокоскоростной интернет. Он появится в неформальной столице Антарктиды - на станции Мак-Мердо - и будет использоваться, чтобы ускорить научные исследования.

Национальный санитарный фонд США (NSF) уже начал изучение возможности прокладки оптоволоконного кабеля через морское дно до материка с Новой Зеландии или Австралии.

Отметим, на сегодня ученые на Антарктиде полагаются только на спутниковый интернет для связи с внешним миром. А научные данные в основном приходится хранить на жестких дисках.

Ресторан с роботами в Ираке

В иракском Мосуле открылся ресторан, где вместо официантов работают роботы. Заказы принимаются через интерактивный стол, а напитки и еду разносят умные машины.

Заведение пользуется популярностью и в вечернее время всегда заполнено посетителями. Главными достопримечательностями остаются два андроида, которые курсируют по ресторану по рельсам и доставляют заказы.

Примечательно, что еще недавно Мосул был оплотом террористической группировки "Исламское государство" и серьезно пострадал во время боевых действий.

Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)

Starlink переносится на год

Американская компания SpaceX начала сообщать клиентам, которые оформили предварительное подключение к спутникового интернета Starlink, о переносе доставки оборудования на следующий год.

Всему виной - задержка в поставках чипов, которая повлияла на производственные возможности. Большинство клиентов отмечает, что именно 2022 год указан как новая дата подключения, хотя ранее все было согласовано на середину-конец 2021 года.

Apple может отказаться от выпуска MacBook Air в следующем году

Apple в 2022 году может отказаться от названия MacBook Air для своего ноутбука начального уровня. На следующий год запланирован выпуск MacBook с более тонким дизайном, мини-светодиодным дисплеем, вырезом и белыми рамками, зарядкой MagSafe, веб-камерой 1080p и различными цветовыми вариантами.

Новая модель будет называться просто MacBook. Это не первый раз, когда Apple отказывается от приставки Air. Компания продавала MacBook с 2006 по 2012 год, а затем с 2015 по 2019 год.

Xiaomi запустит программу самостоятельного ремонта смартфонов

Вслед за Apple китайская компания Xiaomi намекнула на появление возможности для самостоятельного ремонта смартфонов. В частности, в блоге индийского подразделения появился анонс новой программы Xiaomi Cares.

По заверению представителей бренда, она позволит существенно упростить обслуживание гаджетов и их поддержку. Инсайдеры полагают, что производитель обеспечит пользователей доступом к оригинальным деталям и инструкциями по ремонту.

NASA готовится сбить астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США готовит испытания корабля DART, который должен столкнуться в космосе с астероидом и изменить его траекторию.

Ожидается, что проект DART станет первой демонстрацией техники кинетического ударного механизма, который позволит изменить движение астероида в космосе. По расчетам NASA, аппарат столкнется с астероидом Диморфос осенью 2022 года. В результате столкновения на скорости около 24 000 км/ч его траектория должна отклониться на "долю процента".