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В Антарктиде планируют проложить высокоскоростной интернет

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Вторник 23 ноября 2021 22:38
В Антарктиде планируют проложить высокоскоростной интернет Фото: в Антарктиде планируют проложить высокоскоростной интернет (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Антарктиде могут проложить оптоволоконный высокоскоростной интернет. Он нужен ученым, находящимся на станции Мак-Мердл для ускорения развития исследований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Станция принимает до 1000 ученых с октября по февраль, прибывающих в Антарктиду для проведения исследований по различным темам, среди которых изменения климата и океан.

В текущем году Национальный санитарный фонд США (NSF) начал изучение возможности прокладки оптоволоконного кабеля через морское дно от Антарктиды до Новой Зеландии или Австралии. Ученые отмечают, что интернет на континенте является важным для будущих исследований и повседневной жизни на замороженной части Земли.

"Это изменит фундаментальный опыт жизни в Антарктиде", - сказал доцент Университета Миннесоты.

Сегодня ученые, работающие на станциях Антарктиды, вынуждены полагаться на спутниковый интернет для связи с внешним миром. В то же время исследователям иногда приходится хранить данные на жестких дисках, чтобы физически вернуть их домой.

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