В иракском ресторане официантов заменили роботы

В иракском городе Мосул открылся ресторан, где вместо официантов работают роботы. Заказы принимаются с помощью интерактивного стола, а напитки и еду разносят умные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tech Xplore .

Владелец ресторана White Fox Рами Чкиб Абдельрахман рассказал изданию, что ранее видел подобное только по телевизору, и его это настолько вдохновило, что он решил открыть собственный ресторан в родном городе.

"По телевизору можно увидеть роботов и столы с сенсорным экраном в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Японии. Я пытаюсь донести эти идеи до Мосула", - рассказал владелец кафе.

Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)

Стоит отметить, что в ресторане 15 интерактивных столов. Заведение в вечернее время всегда заполнено посетителями. Интерьер позволяет гостям ненадолго почувствовать себя в космическом путешествии - с планетами, звездами и астронавтами. Но главными достопримечательностями остаются два андроида в шарфе и черном берете, которые курсируют по ресторану по рельсам и доставляют заказы.

Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)

"Футуристические серверы являются результатом технологий, разработанных в северном городе, бывшем оплоте джихадистской группировки Исламского государства", - пишет издание.