В иракском ресторане официантов заменили роботы
В иракском городе Мосул открылся ресторан, где вместо официантов работают роботы. Заказы принимаются с помощью интерактивного стола, а напитки и еду разносят умные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tech Xplore.
Владелец ресторана White Fox Рами Чкиб Абдельрахман рассказал изданию, что ранее видел подобное только по телевизору, и его это настолько вдохновило, что он решил открыть собственный ресторан в родном городе.
"По телевизору можно увидеть роботов и столы с сенсорным экраном в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Японии. Я пытаюсь донести эти идеи до Мосула", - рассказал владелец кафе.
Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)
Стоит отметить, что в ресторане 15 интерактивных столов. Заведение в вечернее время всегда заполнено посетителями. Интерьер позволяет гостям ненадолго почувствовать себя в космическом путешествии - с планетами, звездами и астронавтами. Но главными достопримечательностями остаются два андроида в шарфе и черном берете, которые курсируют по ресторану по рельсам и доставляют заказы.
Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)
"Футуристические серверы являются результатом технологий, разработанных в северном городе, бывшем оплоте джихадистской группировки Исламского государства", - пишет издание.
Напомним, предприятие "Меридиан" имени Королева, холдинг Sikorsky Challenge и разработчики проекта "Мобильные боевые роботы" договорились о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется создание наземного боевого робота.
Работы будут предназначаться для выполнения: логистических; разведывательных и боевых задач - огневой поддержки и разминирования.