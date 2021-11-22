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В иракском ресторане официантов заменили роботы

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Ирак, Понедельник 22 ноября 2021 15:24
В иракском ресторане официантов заменили роботы Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)
Автор: РБК-Украина

В иракском городе Мосул открылся ресторан, где вместо официантов работают роботы. Заказы принимаются с помощью интерактивного стола, а напитки и еду разносят умные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tech Xplore.

Владелец ресторана White Fox Рами Чкиб Абдельрахман рассказал изданию, что ранее видел подобное только по телевизору, и его это настолько вдохновило, что он решил открыть собственный ресторан в родном городе.

"По телевизору можно увидеть роботов и столы с сенсорным экраном в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Японии. Я пытаюсь донести эти идеи до Мосула", - рассказал владелец кафе.

В иракском ресторане официантов заменили роботы

Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)

Стоит отметить, что в ресторане 15 интерактивных столов. Заведение в вечернее время всегда заполнено посетителями. Интерьер позволяет гостям ненадолго почувствовать себя в космическом путешествии - с планетами, звездами и астронавтами. Но главными достопримечательностями остаются два андроида в шарфе и черном берете, которые курсируют по ресторану по рельсам и доставляют заказы.

В иракском ресторане официантов заменили роботы

Фото: в ресторане Мосула работают роботы (techxplore.com)

"Футуристические серверы являются результатом технологий, разработанных в северном городе, бывшем оплоте джихадистской группировки Исламского государства", - пишет издание.

Напомним, предприятие "Меридиан" имени Королева, холдинг Sikorsky Challenge и разработчики проекта "Мобильные боевые роботы" договорились о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется создание наземного боевого робота.

Работы будут предназначаться для выполнения: логистических; разведывательных и боевых задач - огневой поддержки и разминирования.

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