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Apple может отказаться от названия MacBook Air

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Понедельник 22 ноября 2021 19:58
Apple может отказаться от названия MacBook Air Фото: Apple может отказаться от названия MacBook Air (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple может отказаться от названия MacBook Air для своего ноутбука начального уровня. Приставка Air может исчезнуть уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Ожидается, что Apple планирует выпустить в 2022 году новый MacBook Air с более тонким дизайном без скоб, чипом "M2", мини-светодиодным дисплеем, вырезом и белыми рамками, зарядкой MagSafe, веб-камерой 1080p и различными цветовыми вариантами.

В то время как многочисленные сообщения указывают на то, что новый ноутбук станет преемником MacBook Air 2020 года с чипом M1. Новая модель может не называться MacBook Air, вместо этого она будет просто MacBook.

Это не первый раз, когда Apple отказывается от приставки Air. Компания продавала MacBook с 2006 по 2012 год, а затем с 2015 по 2019 год.

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