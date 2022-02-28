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Интернациональный легион. Заявки на поступление подали уже несколько тысяч желающих

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине создают интернациональный легион в составе украинской армии. Желающие вступить в легион уже начали подавать заявки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анна Маляр.

"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защиты мировой безопасности от путинского режима", - рассказала она.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона.

После этого во Французском интернациональном легионе заявили, что отпустят украинцев воевать домой в полной боевой экипировке.

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