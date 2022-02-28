Интернациональный легион. Заявки на поступление подали уже несколько тысяч желающих

В Украине создают интернациональный легион в составе украинской армии. Желающие вступить в легион уже начали подавать заявки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анна Маляр.
"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защиты мировой безопасности от путинского режима", - рассказала она.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона.
После этого во Французском интернациональном легионе заявили, что отпустят украинцев воевать домой в полной боевой экипировке.