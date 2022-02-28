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Украинцев из Французского легиона отпускают на защиту родины в полной боевой экипировке

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Понедельник 28 февраля 2022 07:55
Украинцев из Французского легиона отпускают на защиту родины в полной боевой экипировке Фото: французский иностранный легион (militarytimes.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы из Французского иностранного легиона смогут отправиться на родину в полной боевой экипировке, чтобы приобщиться к обороне от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, Центр подтверждает такую возможность для легионеров украинцев.

"Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку", - говорится в сообщении.

Ранее, президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона - отдельного подразделения для иностранных добровольцев, которые хотят встать на защиту Украины, против которой ведет войну Россия.

Глава украинского государства также сообщил, что страна сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев. "Так что в полку интербандеровцев прибыло. Чувствуйте, варвары!" - написали в ВСУ.

Напомним, что Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину против России.

Также мы писали, что в приложении "Дія" появилась возможность перевести средства для поддержки украинской армии.

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