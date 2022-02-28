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Інтернаціональний легіон. Заявки на вступ подали вже кілька тисяч бажаючих

Автор: Дмитро Левицький

В Україні створюють інтернаціональний легіон у складі української армії. Бажаючі вступити до легіону вже почали подавати заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр.

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - розповіла вона.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону.

Після цього у Французькому інтернаціональному легіоні заявили, що відпустять українців воювати додому у повній бойовій екіпіровці.

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