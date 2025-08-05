Интернационал во главе с учеником Эмери: что известно о "Пафосе" - сопернике "Динамо" в ЛЧ

Чемпион Украины киевское "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 встретится с лучшей командой Кипра в прошлом сезоне - "Пафосом".

Новый клуб - два в одном

Футбольный клуб "Пафос" из одноименного города был основан относительно недавно - 10 июня 2014 года. Произошло это после объединения двух местных команд - АЭП и "АЕК Куклия".

Перед слиянием оба клуба переживали непростые времена: "АЕК Куклия" вылетел из высшего дивизиона, а АЭП из-за финансовых проблем был лишен 30 очков и также опустился во Вторую лигу. Чтобы сохранить профессиональный футбол в регионе, было решено создать новый клуб - "Пафос".

Команда унаследовала часть символики АЭП, в частности изображение национального героя Кипра Эвагораса Палликаридиса на эмблеме. Первым президентом клуба стал Христакис Кайзер, а главным тренером - сербский специалист Радмило Иванчевич. Интересно, что в 2020-2021 годах команду некоторое время (103 дня) возглавлял украинский тренер Дмитрий Михайленко.

Первые успехи и возвращение в элиту

В первом же сезоне 2014/15 "Пафос" получил повышение в элиту, но в следующем году вылетел. Возвращение в высший дивизион произошло сразу, после чего клуб закрепился среди лучших команд Кипра.

Со сменой владельцев "Пафос" инвестировал в развитие инфраструктуры, академии и активно работал на трансферном рынке. Это дало плоды: в 2024 году клуб выиграл Кубок Кипра, а уже в следующем сезоне - впервые стал чемпионом страны.

В прошлом сезоне "Пафос" дошел до 1/8 финала Лиги конференций (фото: ФК "Пафос")

Еврокубковый дебют и путь в ЛЧ

Еврокубковый дебют "Пафос" совершил в сезоне-2024/25. Команда стартовала в Лиге Европы, где вылетела от шведского "Эльфсборга" (2:5 и 0:3). Однако в Лиге конференций, куда "Пафос" попал после вылета из ЛЕ, дела пошли гораздо лучше.

"Пафос" преодолел литовский "Жальгирис", болгарский "ЦСКА 1948" и "румынский ЧФР Клуж" и вышел в основной этап турнира. Там киприоты одержали три победы и ничью, уступив лишь представителям топ-лиг - "Фиорентине" и "Хайденхайму" и вышли в плей-офф. В 1/16 финала "Пафос" прошел соотечественников из "Омонии", но вылетел в 1/8 финала от шведского "Юргордена".

В нынешнем сезоне клуб дебютировал в квалификации Лиги чемпионов и уже прошел "Маккаби" Тель-Авив (1:1 и 1:0). Следующий соперник - киевское "Динамо".

Хуан Карлос Карседо (фото: ФК "Пафос")

Прогресс с учеником Унаи Эмери

Существенные изменения в клубе связаны с приходом испанского тренера Хуана Карлоса Карседо, который возглавил команду летом 2023 года.

Карседо известен своим многолетним сотрудничеством с Унаи Эмери - вместе они работали в "Севилье", ПСЖ и лондонском "Арсенале", выигрывали Лигу Европы и чемпионат Франции. В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру: возглавлял испанские "Ибису" и "Сарагосу", а с "Пафосом" выиграл Кубок Кипра и впервые стал чемпионом страны.

"Пафосный" интернационал

Просматривая состав соперника "Динамо", можно изучать географию. В команде играют 19 легионеров из 11 стран (Греция, Испания, Нидерланды, Мозамбик, Бразилия, Португалия, Швеция, Босния и Герцеговина, Румыния, Франция и Хорватия).

В составе нет недостатка в именитых футболистах. Главная звезда - недавний новичок, легендарный бразильский защитник Давид Луис. Впрочем, по информации местных СМИ, он вряд ли сыграет против "Динамо".

Среди атакующих игроков выделяется хорват Мислав Оршич. Он провел 12 матчей в Лиге чемпионов за загребское "Динамо" (6 голов), а также выступал в английском "Саутгемптоне". К тому же имеет 27 поединков за сборную Хорватии.

В центре поля действует швед Кен Сема - игрок с опытом выступлений в Серии А за "Удинезе" и в АПЛ - за "Уотфорд", а также участник 28 матчей в составе своей национальной команды.

Еще один заметный футболист - португалец Домингеш Кина. В его активе - выступления в Ла Лиге за "Гранаду" и "Эльче", а также опыт игры в английских "Вест Хэме" и "Уотфорде".

Общая стоимость футболистов "Пафоса" по версии Transfermarkt составляет 20,9 млн евро. В УПЛ по этому показателю команда была бы четвертой - после "Шахтера" (168,5 млн), "Динамо" (91,65) и "Полесья" (23,55).

При написании материала была использована информация официального сайта ФК "Динамо" (Киев).