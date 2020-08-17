Интер - Шахтер: где смотреть матч за финал Лиги Европы

"Шахтер" сыграет с "Интером" в полуфинале Лиги Европы. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в финал турнира является итальянский клуб.

17 августа 22:00

Дюссельдорф, стадион "Дюссельдорф Арена"

Поединок состоится в понедельник, 17 августа, на нейтральном поле стадиона "Дюссельдорф Арена" в одноименном немецком городе, игра пройдет без зрителей. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканал "Футбол 1".

Путь в полуфинал

Обе команды вылетели из группы в Лиге чемпионов. Затем "Шахтер" в Лиге Европы поочередно разобрался с португальской "Бенфикой" (2:1, 3:3), немецким "Вольфсбургом" (2:1, 3:0) и в четвертьфинале - со швейцарским "Базелем" (4:1).

"Интер" в плей-офф одолел болгарский "Лудогорец" (2:0, 2:1), испанский "Хетафе" (2:0) и леверкузенский "Байер" (2:1).

Что дальше

Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, где победитель сегодняшнего противостояния сыграет с "Севильей", которая накануне была сильнее "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Напомним, благодаря победе "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы Украина поднялась на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА.