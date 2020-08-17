Интер - Шахтер: шансы команд на выход в финал Лиги Европы

Фото: специалисты не верят в донецкую команду (facebook.com/fcshakhtar)

Специалисты дали прогноз на матч 1/2 финала

"Шахтер" поборется с "Интером" за путевку в финал Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

17 августа 22:00

Дюссельдорф, стадион "Дюссельдорф Арена"

По мнению букмекеров, шансы "Интера" на успех выше, чем у донецкого клуба. Так, победа подопечных Антонио Конте в основное время оценивается в 1,60, тогда как на триумф "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 5,25. На ничейный результат можно поставить 4,20. Если же говорить о выходе в финал, то шансы итальянцев также выше - 1,33 против 3, 25.

"Интер" и "Шахтер" играют в результативный и атакующий футбол, а значит, нас ждут забитые голы с обеих сторон. Коэффициент на то, что обе команды забьют без ничьей, составляет 2,30.

Победитель пары встретится в решающем матче турнира с "Севильей", которая накануне обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1). Финал состоится в Кельне в пятницу, 21 августа.

На предыдущей стадии турнира итальянцы обыграли немецкий "Байер" (2:1), а украинская команда без проблем справилась со швейцарским "Базелем" (4:1).

Напомним, благодаря победе "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы Украина поднялась на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА.