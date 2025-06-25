"Інтер", "Рівер Плейт" чи Рамос – хто буде зайвим? Інтриги останнього туру на клубному ЧС сьогодні

25 та в ніч на 26 червня на клубному чемпіонаті світу, де вже визначилася половина учасників 1/8 фіналу, своїх представників до плей-офф делегують групи Е та F. В обох квартетах – на дві путівки по три претенденти. Тож розв'язки будуть цікавими.
Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.
У квартеті Е перед останнім туром лідирують аргентинський "Рівер Плейт" та італійський "Інтер" (по 4 очки). На продовження боротьби претендує також мексиканський "Монтеррей" з легендарним іспанцем Серхіо Рамосом у складі.
Мексиканці наразі відстають від лідерів на два пункти, але в останньому турі грають з аутсайдером – японською "Уравою", яка вже втратила свої шанси. Водночас італійський та аргентинський гранди зустрінуться між собою.
Якщо Рамос і компанія здолають японців, то переможений у парі "Рівер Плейт" – "Інтер" точно залишить турнір. У разі ж нічиєї між аргентинцями та італійцями, рахуватимуть забиті та пропущені м'ячі.
У цьому квартеті в найбільш перспективному положенні – німецька "Боруссія" Д. У неї 4 очки та зустріч з аутсайдером – південнокорейським "Ульсаном". І навіть нічия виведе німців до плей-офф.
А от другий поєдинок – на життя і на смерть. Бразильський "Флуміненсе" та південноафриканський "Мамелоді" розіграють путівку в очному протистоянні. Бразильці випереджають суперників на один бал (4 проти 3-х), тому їх влаштує й нічия. "Мамелоді" ж потрібно грати лише на перемогу.
Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:
Середа, 25 червня
Четвер, 26 червня
Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:
З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:
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