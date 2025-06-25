"Интер", "Ривер Плейт" или Рамос - кто будет лишним? Интриги последнего тура на клубном ЧМ сегодня

Группа Е: решающая встреча грандов

В квартете Е перед последним туром лидируют аргентинский "Ривер Плейт" и итальянский "Интер" (по 4 очка). На продолжение борьбы претендует также мексиканский "Монтеррей" с легендарным испанцем Серхио Рамосом в составе.

Мексиканцы пока отстают от лидеров на два пункта, но в последнем туре играют с аутсайдером - японской "Уравой", которая уже потеряла свои шансы. В то же время итальянский и аргентинский гранды встретятся между собой.

Если Рамос и компания одолеют японцев, то побежденный в паре "Ривер Плейт" - "Интер" точно покинет турнир. В случае же ничьей между аргентинцами и итальянцами, будут считать забитые и пропущенные мячи.

Группа F: шанс для Африки

В этом квартете в наиболее перспективном положении - немецкая "Боруссия" Д. У нее 4 очка и встреча с аутсайдером - южнокорейским "Ульсаном". И даже ничья выведет немцев в плей-офф.

А вот второй поединок - не на жизнь, а на смерть. Бразильский "Флуминенсе" и южноафриканский "Мамелоди" разыграют путевку в очном противостоянии. Бразильцы опережают соперников на один балл (4 против 3-х), поэтому их устроит и ничья. "Мамелоди" же нужно играть только на победу.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Среда, 25 июня

Группа F: 22:00. "Боруссия" Д - "Ульсан"

Группа F: 22:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Флуминенсе"

Четверг, 26 июня

Группа E: 04:00. "Интер" - "Ривер Плейт"

Группа E: 04:00 "Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)

региональных телеканалах "Суспільного"

а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два: