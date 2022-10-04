"Інтер" мінімально переграв "Барселону" в Лізі чемпіонів, "Наполі" декласував "Аякс"

Несподіваними перемогами міланського "Інтера" та "Наполі" завершився другий слот матчів вівторка в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур
Група A
"Ліверпуль" – "Рейнджерс" – 2:0
Голи: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пенальті)
"Аякс" – "Наполі" – 1:6
Голи: Кудус, 9 – Распадорі, 18, 47, Ді Лоренцо, 33, Зєліньскі, 45, Кварацхелія, 63, Сімеоне, 81
Вилучення: Тадіч, 73 (А, друга жовта картка)
Група B
"Порту" – "Байєр" – 2:0
Голи: Заїду, 70, Галено, 87
Нереалізований пенальті: Шик, 45 (Б)
Вилучення: Фрімпонг, 88 (Б, пряма червона картка)
"Брюгге" – "Атлетіко" – 2:0
Голи: Сова, 36, Хутгла, 62
Нереалізований пенальті: Грізманн, 76 (А)
Група C
"Інтер" – "Барселона" 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+2
Група D
"Айнтрахт" – "Тоттенхем" – 0:0
У центральному матчі вечора "нерадзуррі" намагалися забити до перерви. Спершу потужний постріл Чалханолглу з-за меж штрафного тер Штеген лише дивом перевів на кутовий. А гол Корреа на 29-й хвилині після передачі Дімарко скасували через офсайд.
Зате на другій доданій до першої половини арбітром хвилині завадити Чалханоглу вже ніхто не зміг. Турецький хавбек у затяжній атаці "Інтера" отримав пас того ж Дімарко в півколі штрафного та розкішно поклав м'яч у нижній кут воріт "Барси". Попри всі намагання, у другому таймі каталонці відігратися так і не зуміли.
Зате інший представник Серії А влаштував справжній розгром в Амстердамі. "Наполі" пропустив першим, коли Кудус підправив у ворота постріл Тейлора після комбінації з Бергхюйсом. Та далі у відповідь "партенопейці" забили "Аяксу" шість (!) голів.
Розпочав феєрію Распадорі, замкнувши в падінні простріл Олівери. Після нього Ді Лоренцо вдало завершив розіграш кутового, а перед перервою Зєліньскі холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч після помилки оборони. У другій половині Распадорі швидко оформив дубль, а потім свої нагоди реалізували Кварацхелія і Сімеоне.
До слова, раніше "Баварія" і "Марсель" оформили розгромні перемоги в 3-му турі Ліги чемпіонів.
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