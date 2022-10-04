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Ліга чемпіонів: "Баварія" знищила "Вікторію", "Марсель" у більшості розгромив "Спортінг"

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Вівторок 04 жовтня 2022 22:19
Ліга чемпіонів: "Баварія" знищила "Вікторію", "Марсель" у більшості розгромив "Спортінг" Фото: За мить Серж Гнабрі опиниться в обіймах партнерів (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Розгромними перемогами мюнхенської "Баварії" та марсельського "Олімпіка" розпочався третій тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Група C

"Баварія" – "Вікторія" Пльзень – 5:0

Голи: Сане, 7, 50, Гнабрі, 13, Мане, 21, Чупо-Мотінг, 59

Група D

"Марсель" – "Спортінг" – 4:1

Голи: Санчес, 13, Харіт, 16, Балерді, 28, Мбемба, 84 – Трінкау, 1

Вилучення: Адан, 23 (С, пряма червона картка)

На німецькій землі "Баварії" вдалося забити швидкий м'яч – Сане на 7-й хвилині протягнув м'яч до штрафного майданчика й точно пробив під поперечину. Згодом Гнабрі реалізував вихід по центру карної зони. Натомість Мане забив третій після успішного сольного проходу вже на 21-й.

Ще двічі мюнхенці забили "Вікторії" після перерви. Спершу Сане вискочив на побачення з голкіпером після передачі з глибини та оформив дубль. А завершив побиття чеського гранда Чупо-Мотінг – форвард обробив пас Горецки та ударом від стійки завершив атаку господарів.

Тим часом у Марселі першими забили гості. Це Трінкау втіку від опонента правим флангом, змістився до центру й з кута штрафного майданчика класно поклав у дальній кут. "Олімпік" відповів двома голами впродовж 15-ти хвилин: кіпер Адан влучив у Санчеса при вибиванні м'яча, і сфера відлетіла у ворота, а Харіт замкнув із другого поверху фланговий навіс.

Геть кепськими справи "Спортінга" стали на 23-й хвилині. Воротар лісабонців необачно зіграв руками за межами штрафного та нарвався на вилучення. Удесятьох португальський гранд пропустив ще двічі. Балерді головою вгатив м'яч після кутового в першому таймі. А Мбемба під завісу матчу розібрався з обороною, скориставшись пасом Алексіса.

До слова, напередодні "Шахтар" полетів у Мадрид на поєдинок Ліги чемпіонів проти "Реала".

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