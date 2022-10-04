"Интер" минимально обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов, "Наполи" деклассировал "Аякс"

Неожиданными победами миланского "Интера" и "Наполи" завершился второй слот матчей вторника в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур
Группа A
"Ливерпуль" – "Рейнджерс" – 2:0
Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пенальти)
"Аякс" – "Наполи" – 1:6
Голы: Кудус, 9 – Распадори, 18, 47, Ди Лоренцо, 33, Зелиньски, 45, Кварацхелия, 63, Симеоне, 81
Удаление: Тадич, 73 (А, вторая желтая карточка)
Группа B
"Порту" – "Байер" – 2:0
Голы: Зайда, 70, Галена, 87
Нереализованный пенальти: Шик, 45 (Б)
Удаление: Фримпонг, 88 (Б, прямая красная карточка)
"Брюгге" – "Атлетико" – 2:0
Голы: Сова, 36, Хутгла, 62
Нереализованный пенальти: Гризманн, 76 (А)
Группа C
"Интер" – "Барселона" 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+2
Группа D
"Айнтрахт" – "Тоттенхэм" – 0:0
В центральном матче вечера "нерадзурри" пытались забить до перерыва. Сначала мощный выстрел Чалханолглу из-за пределов штрафной тер Штеген лишь чудом перевел на угловой. А гол Корреа на 29-й минуте после передачи Димарко отменили из-за офсайда.
Зато на второй добавленной к первой половине арбитром минуте помешать Чалханоглу уже никто не смог. Турецкий хавбек в затяжной атаке "Интера" получил пас того же Димарко в полукруге штрафной и роскошно уложил мяч в нижний угол ворот "Барсы". Несмотря на все старания, во втором тайме каталонцы отыграться так и не сумели.
Зато другой представитель Серии А устроил настоящий разгром в Амстердаме. "Наполи" пропустил первым, когда Кудус подправил в ворота выстрел Тейлора после комбинации с Бергхюйсом. Но дальше в ответ "партенопейцы" забили "Аяксу" шесть (!) голов.
Начал феерию Распадори, замкнув в падении прострел Оливеры. После него Ди Лоренцо удачно завершил розыгрыш углового, а перед перерывом Зелиньски хладнокровно реализовал выход тет-а-тет с кипером после ошибки обороны. Во второй половине Распадори быстро оформил дубль, а затем свои возможности реализовали Кварацхелия и Симеоне.
К слову. ранее "Бавария" и "Марсель" оформили разгромные победы в 3-м туре Лиги чемпионов.
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