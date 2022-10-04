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"Интер" минимально обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов, "Наполи" деклассировал "Аякс"

Фото: Только что Хакан Чалханоглу наказал "Барселону" (twitter.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданными победами миланского "Интера" и "Наполи" завершился второй слот матчей вторника в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Группа A

"Ливерпуль" – "Рейнджерс" – 2:0

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пенальти)

"Аякс" – "Наполи" – 1:6

Голы: Кудус, 9 – Распадори, 18, 47, Ди Лоренцо, 33, Зелиньски, 45, Кварацхелия, 63, Симеоне, 81

Удаление: Тадич, 73 (А, вторая желтая карточка)

Группа B

"Порту" – "Байер" – 2:0

Голы: Зайда, 70, Галена, 87

Нереализованный пенальти: Шик, 45 (Б)

Удаление: Фримпонг, 88 (Б, прямая красная карточка)

"Брюгге" – "Атлетико" – 2:0

Голы: Сова, 36, Хутгла, 62

Нереализованный пенальти: Гризманн, 76 (А)

Группа C

"Интер" – "Барселона" 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+2

Группа D

"Айнтрахт" – "Тоттенхэм" – 0:0

В центральном матче вечера "нерадзурри" пытались забить до перерыва. Сначала мощный выстрел Чалханолглу из-за пределов штрафной тер Штеген лишь чудом перевел на угловой. А гол Корреа на 29-й минуте после передачи Димарко отменили из-за офсайда.

Зато на второй добавленной к первой половине арбитром минуте помешать Чалханоглу уже никто не смог. Турецкий хавбек в затяжной атаке "Интера" получил пас того же Димарко в полукруге штрафной и роскошно уложил мяч в нижний угол ворот "Барсы". Несмотря на все старания, во втором тайме каталонцы отыграться так и не сумели.

Зато другой представитель Серии А устроил настоящий разгром в Амстердаме. "Наполи" пропустил первым, когда Кудус подправил в ворота выстрел Тейлора после комбинации с Бергхюйсом. Но дальше в ответ "партенопейцы" забили "Аяксу" шесть (!) голов.

Начал феерию Распадори, замкнув в падении прострел Оливеры. После него Ди Лоренцо удачно завершил розыгрыш углового, а перед перерывом Зелиньски хладнокровно реализовал выход тет-а-тет с кипером после ошибки обороны. Во второй половине Распадори быстро оформил дубль, а затем свои возможности реализовали Кварацхелия и Симеоне.

К слову. ранее "Бавария" и "Марсель" оформили разгромные победы в 3-м туре Лиги чемпионов.

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