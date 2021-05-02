"Интер" досрочно стал чемпионом Италии благодаря "Аталанте" Малиновского

Помогла оформить досрочное чемпионство "Интеру" "Аталанта" украинца Руслана Малиновская. Клуб из Бергамо в матче 34-го тура не смог удержать победа над "Сассуоло" - 1:1. Отметим, что в активе Малиновского результативная передача. Украинец отмечается результативными действиями уже в седьмом матче кряду.

Таким образом, после ничьи "Аталанта" вышла на второе место, однако за четыре тура до конца отстает от "Интера" на 13 очков.