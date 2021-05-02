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"Интер" досрочно стал чемпионом Италии благодаря "Аталанте" Малиновского

Автор: Игорь Литвиненко

Миланский "Интер" досрочно стал чемпионом "Серии А". За четыре тура до конца "черно-синие" недосягаемы ни для одного из преследователей.

Об этом свидетельствует турнирная таблица "Серии А".

Помогла оформить досрочное чемпионство "Интеру" "Аталанта" украинца Руслана Малиновская. Клуб из Бергамо в матче 34-го тура не смог удержать победа над "Сассуоло" - 1:1. Отметим, что в активе Малиновского результативная передача. Украинец отмечается результативными действиями уже в седьмом матче кряду.

Таким образом, после ничьи "Аталанта" вышла на второе место, однако за четыре тура до конца отстает от "Интера" на 13 очков.

Напомним, до этого 9 лет подряд чемпионом Италии становился "Ювентус". Однако после победы "Интера" над "Кротоне" туринцы потеряли все шансы на чемпионство.

Ранее РБК-Украина писало, что Малиновский в середине апреля в двух матчах "Серии А" делал по две результативные передачи. Он стал первым игроком с 2013 года, которому покорилось подобное достижение. Всего в истории "Серии А" лишь пять игроков имеют в своем активе два матча с двумя ассистами в каждом, среди них и легендарный португалец Луиш Фигу.

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