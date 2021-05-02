"Інтер" достроково став чемпіоном Італії завдяки "Аталанті" Малиновського

Допомогла оформити дострокове чемпіонство "Інтеру" "Аталанта" українця Руслана Малиновська. Клуб з Бергамо в матчі 34 - го туру не зміг утримати перемога над "Сассуоло" - 1:1. Відзначимо, що в активі Малиновського результативна передача. Українець відзначається результативними діями вже в сьомому матчі поспіль.

Таким чином, після нічиї " Аталанта "вийшла на друге місце, проте за чотири тури до кінця відстає від" Інтера " на 13 очок.