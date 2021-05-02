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"Інтер" достроково став чемпіоном Італії завдяки "Аталанті" Малиновського

Автор: Ігор Литвиненко

Міланський "Інтер" достроково став чемпіоном " серії А". За чотири тури до кінця "чорно-сині" недосяжні для жодного з переслідувачів.

Про це свідчить турнірна таблиця " Серії А".

Допомогла оформити дострокове чемпіонство "Інтеру" "Аталанта" українця Руслана Малиновська. Клуб з Бергамо в матчі 34 - го туру не зміг утримати перемога над "Сассуоло" - 1:1. Відзначимо, що в активі Малиновського результативна передача. Українець відзначається результативними діями вже в сьомому матчі поспіль.

Таким чином, після нічиї " Аталанта "вийшла на друге місце, проте за чотири тури до кінця відстає від" Інтера " на 13 очок.

Нагадаємо, до цього 9 років поспіль чемпіоном Італії ставав "Ювентус". Однак після перемоги "Інтера" над "Кротоне" туринці втратили всі шанси на чемпіонство.

Раніше РБК-Україна писало, що Малиновський в середині квітня в двох матчах "Серії А" робив по дві результативні передачі. Він став першим гравцем з 2013 року, якому підкорилося подібне досягнення. Всього в історії "серії а" лише п'ять гравців мають у своєму активі два матчі з двома асистами в кожному, серед них і легендарний португалець Луїш Фігу.

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