"Интер" в ближайшее время сменит главного тренера

Миланский "Интер" на этой неделе объявит Антонио Конте новым главным тренером. Об этом сообщает Sky Sports.

Контракт будет рассчитан на три года. Согласно договору, тренер будет получать 12 млн евро в год.

Бывший наставник "Ювентуса", сборной Италии и "Челси" заменит Лучано Спаллетти, даже несмотря на то, что он сумел вывести команду в Лигу чемпионов.

В конце недели Антонио Конте, уже в новом качестве, посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в компании директоров клуба Пьеро Аузилио и Джузеппе Маортты. На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем клуба Чжаном Цзиньдунем.

Напомним, бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что планирует вернуться к работе, но пока не знает, в каком качестве.