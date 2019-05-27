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"Інтер" найближчим часом змінить головного тренера


Спаллетті покине свою посаду

Міланський "Інтер" на цьому тижні оголосить Антоніо Конте новим головним тренером. Про це повідомляє Sky Sports.

Контракт буде розрахований на три роки. Згідно з угодою, тренер буде отримувати 12 млн євро в рік.

Колишній наставник "Ювентуса", збірної Італії і "Челсі" замінить Лучано Спаллетті, навіть попри те, що він зумів вивести команду в Лігу чемпіонів.

Наприкінці тижня Антоніо Конте, вже в новій якості, відвідає фінал Ліги чемпіонів в Мадриді між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" в компанії директорів клубу П'єро Аузіліо і Джузеппе Маортти. На найближчі тижні також заплановані поїздка в Китай і зустріч з власником клубу Чжаном Цзіньдуна.

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