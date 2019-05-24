Многолетний тренер "Арсенала" пообещал вскоре вернуться в футбол

Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Правда Венгер пока не знает, в какой роли

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что планирует вернуться к работе, но пока не знает, в каком качестве. Французского специалиста цитирует The Guardian.

69-летний Венгер находится без работы с мая 2018 года, когда он покинул лондонский клуб после 22 лет во главе команды.

"Я обязательно вернусь в футбол. В какой должности, пока не знаю, в качестве тренера или нет. Аппетит, желание все еще есть. Футбол по-прежнему является моей страстью. Это единственное, что у меня есть, об этом немного знаю", - сказал специалист.

Венгер пришел к выводу, что хочет поделиться тем, что узнал за свою жизнь.

"Она (жизнь - ред.) полезна только в том случае, если на ее определенном этапе вы делитесь своими знаниями. Каким образом это будет происходить, победа в матчах или нечто другое, это я должен решить. Решение будет принято очень быстро", - добавил он.

С "канонирами" Венгер завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить национальную сборную.