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"Интер" хочет пригласить Конте на пост главного тренера

Новости » Спорт    09.04.2019 - 13:43
"Интер" хочет пригласить Конте на пост главного тренера
Фото: Антонио Конте (chelseafc.com)

Наставник потребовал заоблачную зарплату

"Интер" в течение нескольких месяцев ведет предварительные переговоры с экс-тренером "Челси", "Ювентуса", а также национальной сборной Италии Антонио Конте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Конте затребовал у миланцев зарплату около 10 млн евро в год. Приэтом отмечается, что самый высокооплачиваемый тренер серии А - Массимилиано Аллегри, который в "Ювентусе" получает 7,5 млн евро. Лучано Спаллетти, нынешний тренер "Интера", зарабатывает 4,5 млн евро.

Тренер находится без работы с прошлого лета. Первоначально фаворитом у Конте был "Манчестер Юнайтед", но подписание Сульшера на постоянной основе исключило эту возможность.

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