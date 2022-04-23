Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой, - ОК "Юг"

"Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой", - говорится в сообщении.

Однако силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня. Наши подразделения и силы авиации за сутки нанесли поражение 19 целям противника.

Общее количество потерь врага за сутки составляет 38 солдатов и 9 единиц техники. В районе Александровки уничтожены три бронированных российских "Тигра", возле Молодецкого - три системы реактивного залпового огня, в Николаевской и Херсонской областях - по одному беспилотнику-разведчику.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника демонстрирует присутствие. Враг продолжает удерживать блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняет угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.

Военные ВСУ приняли меры по усилению контрдиверсионной работы из-за возможной активизации диверсионных группировок перед праздничными днями.

"Отмечаем соблюдение установленных правил и ограничений, сроков комендантского часа, не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье, по сигналам тревог действуйте уверенно и правильно, не поддавайтесь панике и провокациям", - отметили в ОК "Юг".