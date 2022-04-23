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Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой, - ОК "Юг"

Фото: украинский военный (facebook.com/93OMBr)
Автор: Роман Мирончук

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об обстановке на южном фронте. По их данным, ситуация в Херсонской и Николаевской областях остается стабильно напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой", - говорится в сообщении.

Однако силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня. Наши подразделения и силы авиации за сутки нанесли поражение 19 целям противника.

Общее количество потерь врага за сутки составляет 38 солдатов и 9 единиц техники. В районе Александровки уничтожены три бронированных российских "Тигра", возле Молодецкого - три системы реактивного залпового огня, в Николаевской и Херсонской областях - по одному беспилотнику-разведчику.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника демонстрирует присутствие. Враг продолжает удерживать блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняет угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.

Военные ВСУ приняли меры по усилению контрдиверсионной работы из-за возможной активизации диверсионных группировок перед праздничными днями.

"Отмечаем соблюдение установленных правил и ограничений, сроков комендантского часа, не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье, по сигналам тревог действуйте уверенно и правильно, не поддавайтесь панике и провокациям", - отметили в ОК "Юг".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил об уничтожении командного пункта РФ под Херсоном.

Мы также писали о том, что за сутки украинские военные отбили 8 атак врага на Донбассе.

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