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Покруче Чернобаевки: Арестович сообщил об уничтожении командного пункта РФ под Херсоном

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Херсонская область, Пятница 22 апреля 2022 23:38
Покруче Чернобаевки: Арестович сообщил об уничтожении командного пункта РФ под Херсоном Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артур Родивилов

ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ в Херсонской области. Там находоились около 50 военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт", - сообщил Арестович.

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