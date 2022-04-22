Покруче Чернобаевки: Арестович сообщил об уничтожении командного пункта РФ под Херсоном

ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ в Херсонской области. Там находоились около 50 военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт", - сообщил Арестович.

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