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За сутки украинские военные отбили 8 атак врага на Донбассе

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Украина, Пятница 22 апреля 2022 22:29
За сутки украинские военные отбили 8 атак врага на Донбассе Фото: за сутки украинские военные отбили 8 атак врага на Донбассе (thumb)
Автор: Евгений Прокопенко

За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 8 атак агрессора, уничтожили 44 единицы вражеской сухопутной техники и сбили 4 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"В течение этих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага... в Частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Также на востоке ВСУ за сутки уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали 130 оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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