UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок, - мэр

В Харькове увеличились обстрелы (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреливают жилые кварталы Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что интенсивность обстрелов возросла и расширилась география бомбардировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы.

По словам мэра, оккупанты в дневное время стали чаще наносить удары по городу. В частности, враг расширил географию бомбардировок.

"Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы, парк Горького. В нескольких районах города спасатели разминировали боеприпасы. Есть раненые и погибшие. Самое ужасное то, что погиб ребенок. Поэтому призываю вас по возможности оставаться в укрытиях", - сказал Терехов.

Также мэр добавил, что в городе будет возобновлен учебный процесс.

"Наши дети должны закончить учебный год. Обучение будет проходить дистанционно, для этого мы задействуем электронные обучающие платформы и онлайн-сервисы", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВторжение России в Украину