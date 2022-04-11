Інтенсивність обстрілів Харкова зросла, розширилася географія бомбардувань, - мер

За словами мера, окупанти у денний час стали частіше наносити удари по місту. Зокрема, ворог розширив географію бомбардувань.

"Окупанти знову обстріляли житлові квартали, парк Горького. В кількох районах міста рятувальники розмінували боєприпаси. Є поранені та загиблі. Найжахливіше те, що загинула дитина. Тому закликаю вас по можливості залишатися в укриттях", - сказав Терехов.

Також мер додав, що у місті буде відновлено навчальний процес.

"Наші діти повинні закінчити навчальний рік. Навчання буде проходити дистанційно, для цього ми задіємо електронні навчальні платформи і онлайн-сервіси", - додав він.