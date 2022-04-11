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Інтенсивність обстрілів Харкова зросла, розширилася географія бомбардувань, - мер

У Харкові збільшились обстріли (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла та розширилась географія бомбардувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови.

За словами мера, окупанти у денний час стали частіше наносити удари по місту. Зокрема, ворог розширив географію бомбардувань.

"Окупанти знову обстріляли житлові квартали, парк Горького. В кількох районах міста рятувальники розмінували боєприпаси. Є поранені та загиблі. Найжахливіше те, що загинула дитина. Тому закликаю вас по можливості залишатися в укриттях", - сказав Терехов.

Також мер додав, що у місті буде відновлено навчальний процес.

"Наші діти повинні закінчити навчальний рік. Навчання буде проходити дистанційно, для цього ми задіємо електронні навчальні платформи і онлайн-сервіси", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви.

Також ми писали, що окупанти обстріляли Харків новими видами бомб.

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