Інтенсивність ворожих обстрілів у березні суттєво зросла, - ДПСУ

Українські прикордонники спільно з іншими підрозділами в березні брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях із окупантами. Захисники знищили значну кількість живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка у коментарі Укрінформу.