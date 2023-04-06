Інтенсивність ворожих обстрілів у березні суттєво зросла, - ДПСУ
Українські прикордонники спільно з іншими підрозділами в березні брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях із окупантами. Захисники знищили значну кількість живої сили та техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка у коментарі Укрінформу.
"Витримали понад 1800 обстрілів, які здійснював противник по позиціях наших військовослужбовців. Їхня інтенсивність у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 11%", - зазначив спікер.
За словами Демченка, українські воїни постійно відбивають атаки росіян на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
"Під Бахмутом ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні спроможності попри значні втрати. Окупанти намагаються використовувати тактику виснаження та тотального руйнування", - вказав представник ДПСУ.
Особливо речник відзначив ефективні дії груп аеророзвідки прикордонних підрозділів, які не лише нищать загарбників, а й корегують вогонь артилерії.
"Виконуючи бойові завдання прикордонники діють за єдиним задумом Генерального штабу", - додав Демченко.
Нагадаємо, росіяни використовують на Бахмутському напрямку вдосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.
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