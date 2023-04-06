Интенсивность вражеских обстрелов в марте существенно выросла, - ГПСУ

Украинские пограничники совместно с другими подразделениями в марте участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с оккупантами. Защитники уничтожили большое количество живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в комментарии Укринформу.

"Выдержали более 1800 обстрелов, которые совершал противник по позициям наших военнослужащих. Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%", - отметил спикер.

По словам Демченко, украинские воины постоянно отбивают атаки россиян на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Под Бахмутом враг продолжает концентрировать свои наибольшие наступательные способности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения", - указал представитель ГПСУ.

Особенно спикер отметил эффективные действия групп аэроразведки пограничных подразделений, которые не только уничтожают захватчиков, но и корректируют огонь артиллерии.

"Выполняя боевые задачи пограничники действуют по единому замыслу Генерального штаба", - добавил Демченко.