Интенсивность вражеских обстрелов в марте существенно выросла, - ГПСУ
Украинские пограничники совместно с другими подразделениями в марте участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с оккупантами. Защитники уничтожили большое количество живой силы и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в комментарии Укринформу.
"Выдержали более 1800 обстрелов, которые совершал противник по позициям наших военнослужащих. Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%", - отметил спикер.
По словам Демченко, украинские воины постоянно отбивают атаки россиян на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
"Под Бахмутом враг продолжает концентрировать свои наибольшие наступательные способности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения", - указал представитель ГПСУ.
Особенно спикер отметил эффективные действия групп аэроразведки пограничных подразделений, которые не только уничтожают захватчиков, но и корректируют огонь артиллерии.
"Выполняя боевые задачи пограничники действуют по единому замыслу Генерального штаба", - добавил Демченко.
Напомним, россияне используют на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.
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