ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Интенсивность вражеских обстрелов в марте существенно выросла, - ГПСУ

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 03:47
Интенсивность вражеских обстрелов в марте существенно выросла, - ГПСУ Фото: Спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские пограничники совместно с другими подразделениями в марте участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с оккупантами. Защитники уничтожили большое количество живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в комментарии Укринформу.

"Выдержали более 1800 обстрелов, которые совершал противник по позициям наших военнослужащих. Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%", - отметил спикер.

По словам Демченко, украинские воины постоянно отбивают атаки россиян на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Под Бахмутом враг продолжает концентрировать свои наибольшие наступательные способности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения", - указал представитель ГПСУ.

Особенно спикер отметил эффективные действия групп аэроразведки пограничных подразделений, которые не только уничтожают захватчиков, но и корректируют огонь артиллерии.

"Выполняя боевые задачи пограничники действуют по единому замыслу Генерального штаба", - добавил Демченко.

Напомним, россияне используют на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Война России против Украины
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине