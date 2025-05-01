Інтенсивна атака на Одесу: у місті багато пошкоджень, спалахнули пожежі

В Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки фіксуються значні пошкодження цивільної інфраструктури. Також у місті спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків", - розповів чиновник.
Він додав, що в Одесі "в деяких місцях спалахнули пожежі".
У місті тривають роботи з ліквідації наслідків дронової атаки. Станом на зараз даних щодо можливих постраждалих нема.
"Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - розповів глава ОВА.
Як повідомлялося раніше, у ніч проти 1 травня в Одесі пролунала серія вибухів. Фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста з акваторії Чорного моря.
Місцевих мешканців просили залишатися в укриттях до відбою дронової атаки, яка характеризувалася як масована.
Також в моніторингових групах писали про пожежі в Одесі в результаті дронових ударів. Російські загарбники били по місту дронами-камікадзе кількома хвилями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.